YARAT объявил приём заявок на Неделю перформансов в рамках выставки «Однажды море»

Центр Современного Искусства YARAT запускает прием заявок на участие в программе "Неделя перформансов", которая пройдет в рамках групповой выставки "Однажды море". Проект направлен на исследование экологических, культурных и психологических слоев Каспийского моря, сообщили Day.Az в пресс-службе YARAT. Крайний срок подачи заявок - 15 июня 2025 года

"Когда исчезает вода, где заканчивается море?"

Каспийское море долгое время воспринималось как объект эксплуатации и контроля. Сегодня оно как физически, так и символически отступает. С изменением его границ меняются и связанные с ним истории, и смыслы. Этот открытый конкурс приглашает художников воспринимать море не как отдаленный фон, а как живой, нестабильный материал, насыщенный историей, эмоциями и потенциалом.

Принимаются заявки по следующим направлениям:

- Перформанс

- Временные медиа (видео, саунд, цифровые технологии)

- Текст

- Практики, основанные на участии.

Мы ищем вдумчивые, критические и поэтические подходы к разделенному состоянию Каспийского моря - его исчезнувшим, напряженным и возможным будущим.

Основная информация:

- Участие бесплатное, ограничения по языку отсутствуют,

- Крайний срок подачи заявок: 15 июня 2025 года,

- После завершения подачи заявок будет проведен процесс отбора кураторским советом,

- Результаты (прием или отказ) будут отправлены участникам по электронной почте до 18 июня 2025 года,

- Выбранным участникам будут предоставлены полные сведения о программе, процессе подготовки и других деталях.

Неделя перформансов состоится в рамках выставки "Однажды море" в Центре Современного Искусства YARAT. Программа будет включать подготовительные этапы, семинары и публичные презентации выбранных работ.

Мы с нетерпением ждем ваших индивидуальных и художественных взглядов на Каспийское море.

Ссылка для регистрации: https://shorturl.at/d9Pei