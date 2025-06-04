День независимости Азербайджана в Японии и презентация нашей страны на Expo 2025

В Токио состоялось мероприятие по случаю 28 Мая - Дня независимости Азербайджана и в рамках Expo Osaka 2025, организованное посольством Азербайджанской Республики в Японии и Фондом Гейдара Алиева.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в мероприятии приняли участие помощник Президента Азербайджана, исполнительный директор Фонда Гейдара Алиева Анар Алакбаров, посол нашей страны в Японии Гюрсель Исмаилзаде, официальные лица правительства Японии, депутаты парламента, представители дипломатического корпуса и наши соотечественники, проживающие в этой стране.

Сначала японская певица Киоко Ямамото вживую исполнила государственные гимны Азербайджана и Японии.

Посол Гюрсель Исмаилзаде отметил, что Азербайджан, восстановивший независимость в 1991 году, под мудрым руководством общенационального лидера Гейдара Алиева и Президента Ильхама Алиева превратился в процветающую страну, которой удалось добиться значительного развития в социально-экономической сфере и роста благосостояния населения. Подчеркнув, что 2025 год объявлен в Азербайджане Годом Конституции и Суверенитета, дипломат сказал, что в этом году исполняется 30 лет со дня принятия первой Конституции независимого Азербайджана, а также 5 лет со дня победы в Отечественной войне, в результате которой наши территории были освобождены от оккупации. Заявив, что наша страна является географическим, политическим, энергетическим, транспортным, торговым мостом, соединяющим Восток и Запад, Север и Юг, дипломат добавил, что крупномасштабные проекты, реализуемые при ведущей роли Азербайджана, изменили энергетическую и транспортную карты в Евразии, проложили путь для многостороннего плодотворного сотрудничества. Коснувшись активного участия нашей страны в Expo 2025 в городе Осака, Гюрсель Исмаилзаде довел до внимания, что национальный павильон Азербайджана входит в число павильонов категории "А".

Парламентский заместитель министра иностранных дел Японии, первый депутат тюркского происхождения парламента Японии Эри Арфия выступила на азербайджанском языке и от имени японского правительства передала поздравления нашему народу. Подчеркнув, что с момента установления дипломатических отношений в 1992 году между двумя странами поддерживается дружба, основанная на хороших политических связях и тесном экономическом сотрудничестве, Эри Арфия сказала, что парламенты также внесли огромный вклад в их развитие. Коснувшись активного участия Азербайджана в Expo 2025 в Осаке, она отметила, что национальный павильон представляет богатое культурное наследие и живописную природу Азербайджана.

Министр окружающей среды Японии Асао Кэйитиро, сообщив, что находился с визитом в Азербайджане в ходе мероприятия COP29 в прошлом году, заявил, что наша страна успешно провела международную конференцию, и выразил надежду, что достигнутые в рамках мероприятия достижения внесут значительный вклад в борьбу с изменением климата.

Почетный председатель группы дружбы с Азербайджаном в парламенте Японии Акира Амари и председатель группы Танака Кадзунори поздравили азербайджанский народ с Днем независимости.

В ходе состоявшейся затем концертной программы были представлены отрывки из классических произведений, народные и композиторские песни, азербайджанские национальные танцы.