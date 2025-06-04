Али Асадов прибыл в Таджикистан

4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.

Об этом Day.Az сообщили в Кабинете Министров.

В международном аэропорту Душанбе А.Асадова встретили вице-премьер Республики Таджикистан, сопредседатель Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном Усмонали Усмонзода и другие официальные лица.