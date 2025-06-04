https://news.day.az/politics/1758062.html Али Асадов прибыл в Таджикистан 4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ. Об этом Day.Az сообщили в Кабинете Министров.
Али Асадов прибыл в Таджикистан
4 июня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов по приглашению премьер-министра Республики Таджикистан Кохира Расулзода прибыл с рабочим визитом в Душанбе для участия в заседании Совета глав правительств СНГ.
Об этом Day.Az сообщили в Кабинете Министров.
В международном аэропорту Душанбе А.Асадова встретили вице-премьер Республики Таджикистан, сопредседатель Межправительственной совместной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству между Азербайджаном и Таджикистаном Усмонали Усмонзода и другие официальные лица.
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