https://news.day.az/society/1758437.html В Азербайджане будут внесены изменения в закон о профсоюзах В закон "О профсоюзах" будут внесены изменения. Подготовленный в связи с этим проект будет представлен в Милли Меджлис. Об этом было сообщено на презентации системы электронного бронирования E-AHİK Конфедерации профсоюзов Азербайджана, передает Day.Az.
В Азербайджане будут внесены изменения в закон о профсоюзах
В закон "О профсоюзах" будут внесены изменения. Подготовленный в связи с этим проект будет представлен в Милли Меджлис.
Об этом было сообщено на презентации системы электронного бронирования E-AHİK Конфедерации профсоюзов Азербайджана, передает Day.Az.
Также отмечалось, что будет изменен Устав Конфедерации профсоюзов Азербайджана, идет работа над проектом нового Устава.
Ранее мы сообщали, что в парламент Азербайджана поступил новый законопроект.
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