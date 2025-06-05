В Азербайджане будут внесены изменения в закон о профсоюзах

В закон "О профсоюзах" будут внесены изменения. Подготовленный в связи с этим проект будет представлен в Милли Меджлис.

Об этом было сообщено на презентации системы электронного бронирования E-AHİK Конфедерации профсоюзов Азербайджана, передает Day.Az.

Также отмечалось, что будет изменен Устав Конфедерации профсоюзов Азербайджана, идет работа над проектом нового Устава.

Ранее мы сообщали, что в парламент Азербайджана поступил новый законопроект.