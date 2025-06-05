https://news.day.az/incident/1758485.html Серьезное ДТП в Мингячевире - есть пострадавшие В Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие. Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, авария случилась на проспекте Гейдара Алиева, где автомобиль марки BMW, двигаясь на высокой скорости, вышел из-под контроля и врезался в уличный фонарный столб. В результате столкновения пострадали как водитель, так и пассажир.
Серьезное ДТП в Мингячевире - есть пострадавшие
В Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, авария случилась на проспекте Гейдара Алиева, где автомобиль марки BMW, двигаясь на высокой скорости, вышел из-под контроля и врезался в уличный фонарный столб.
В результате столкновения пострадали как водитель, так и пассажир. По предварительным данным, состояние водителя оценивается как тяжелое.
На месте происшествия работает полиция, начато расследование.
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