Серьезное ДТП в Мингячевире

В Мингячевире произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на qafqazinfo, авария случилась на проспекте Гейдара Алиева, где автомобиль марки BMW, двигаясь на высокой скорости, вышел из-под контроля и врезался в уличный фонарный столб.

В результате столкновения пострадали как водитель, так и пассажир. По предварительным данным, состояние водителя оценивается как тяжелое.

На месте происшествия работает полиция, начато расследование.

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