В России легковушка влетела во двор детсада

Машина влетела во двор детсада в Омске.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

В МВД рассказали, что водитель "Пассата" ехал по Троицкому и врезался в припаркованный "Опель" на Тернистой. Его машину откинуло в забор и здание садика. Никто не пострадал.

Предварительно, мужчина почувствовал себя плохо. Это стало причиной аварии.

Ранее мы сообщали, что рабочий с сигаретой спровоцировал взрыв на заводе в Турции.