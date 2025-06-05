https://news.day.az/world/1758440.html В России легковушка влетела во двор детсада - ВИДЕО Машина влетела во двор детсада в Омске. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. В МВД рассказали, что водитель "Пассата" ехал по Троицкому и врезался в припаркованный "Опель" на Тернистой. Его машину откинуло в забор и здание садика. Никто не пострадал. Предварительно, мужчина почувствовал себя плохо.
В России легковушка влетела во двор детсада - ВИДЕО
Машина влетела во двор детсада в Омске.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
В МВД рассказали, что водитель "Пассата" ехал по Троицкому и врезался в припаркованный "Опель" на Тернистой. Его машину откинуло в забор и здание садика. Никто не пострадал.
Предварительно, мужчина почувствовал себя плохо. Это стало причиной аварии.
Ранее мы сообщали, что рабочий с сигаретой спровоцировал взрыв на заводе в Турции.
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