https://news.day.az/world/1758416.html Рабочий с сигаретой спровоцировал взрыв на заводе в Турции - ВИДЕО В Турции рабочего отбросило взрывной волной после того, как он с сигаретой во рту открыл крышку автоцистерны с топливом. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Инцидент произошел на заводе подсолнечного масла. 27-летний мужчина был отброшен взрывной волной и получил тяжелейшие травмы и ожоги.
Рабочий с сигаретой спровоцировал взрыв на заводе в Турции - ВИДЕО
В Турции рабочего отбросило взрывной волной после того, как он с сигаретой во рту открыл крышку автоцистерны с топливом.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Инцидент произошел на заводе подсолнечного масла. 27-летний мужчина был отброшен взрывной волной и получил тяжелейшие травмы и ожоги. Работодатель и страховая не будут оплачивать его лечение из-за вопиющего нарушения техники безопасности.
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