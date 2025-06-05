Рабочий с сигаретой спровоцировал взрыв на заводе в Турции

В Турции рабочего отбросило взрывной волной после того, как он с сигаретой во рту открыл крышку автоцистерны с топливом.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Инцидент произошел на заводе подсолнечного масла. 27-летний мужчина был отброшен взрывной волной и получил тяжелейшие травмы и ожоги. Работодатель и страховая не будут оплачивать его лечение из-за вопиющего нарушения техники безопасности.

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