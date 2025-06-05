https://news.day.az/society/1758304.html Подборка аварий, произошедших по вине пешеходов - ВИДЕО Пешеходы наряду с правами, имеют и определенные обязанности. Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана. "Пользуясь своими правами, не забывайте и об обязанностях.
Подборка аварий, произошедших по вине пешеходов - ВИДЕО
Пешеходы наряду с правами имеют и определенные обязанности.
Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.
"Пользуясь своими правами, не забывайте и об обязанностях. Соблюдая правила дорожного движения, вы защищаете не только себя, но и не подвергаете опасности водителей", - отмечается в заявлении.
В рамках обращения также были опубликованы видеокадры дорожно-транспортных происшествий, вызванных невнимательностью и безответственным поведением пешеходов.
Представляем данные видео:
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