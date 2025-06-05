Подборка аварий, произошедших по вине пешеходов

Пешеходы наряду с правами имеют и определенные обязанности.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Центра интеллектуального управления транспортом Министерства внутренних дел Азербайджана.

"Пользуясь своими правами, не забывайте и об обязанностях. Соблюдая правила дорожного движения, вы защищаете не только себя, но и не подвергаете опасности водителей", - отмечается в заявлении.

В рамках обращения также были опубликованы видеокадры дорожно-транспортных происшествий, вызванных невнимательностью и безответственным поведением пешеходов.

Представляем данные видео: