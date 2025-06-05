Трамп раскрыл детали разговора с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп раскрыл детали разговора с председателем КНР Си Цзиньпином, заявив, что пригласил его в Америку.

Как передает Day.Az, с таким заявлением глава Белого дома выступил в соцсети Truth Social.

"Во время беседы президент Си любезно пригласил первую леди и меня посетить Китай, и я ответил тем же. Как президенты двух великих государств, мы оба с нетерпением ждем этого", - сообщил американский лидер.

Трамп добавил, что телефонная беседа продлилась около полутора часов и "завершилась очень позитивно для обеих стран". По словам главы Белого дома, темы Ирана и украинского конфликта не затрагивались в разговоре.

Ранее мы сообщали, что Трамп провел телефонный разговор с Путиным.