Трамп провел телефонный разговор с Путиным

Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.

Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РБК.

По словам Трампа, их разговор продлился 1 час и 15 минут. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".

"Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - заявил Трамп.