https://news.day.az/world/1758167.html Трамп провел телефонный разговор с Путиным Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РБК. По словам Трампа, их разговор продлился 1 час и 15 минут.
Трамп провел телефонный разговор с Путиным
Президент США Дональд Трамп заявил, что только что провел телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным.
Об этом он написал в соцсети Truth Social, передает Day.Az со ссылкой на РБК.
По словам Трампа, их разговор продлился 1 час и 15 минут. Президенты США и России обсудили недавнюю атаку Украины на российские аэродромы, а также другие нападения, "которые совершались обеими сторонами".
"Это был хороший разговор, но не тот разговор, который приведет к немедленному Миру. Президент Путин действительно сказал, и очень решительно, что ему придется ответить на недавнюю атаку на аэродромы", - заявил Трамп.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре