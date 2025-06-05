Глава Пентагона уклонился от ответа о выходе США из НАТО

Министр обороны США Пит Хегсет отказался отвечать на вопрос о возможном выходе США из НАТО, если другие члены альянса не нарастят расходы на оборону, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Мы собрались здесь не для того, чтобы говорить об этом", - сказал он на полях встречи министров обороны стран организации в Брюсселе.

Он выразил надежду, что члены НАТО возьмут на себя обязательство по оборонным расходам в 5% от ВВП, это "вопрос недель". При этом 3,5% должны идти на военные расходы, еще 1,5% - на инфраструктуру и деятельность, связанную с обороной.

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