Так «танцует» северное сияние:

Эти кадры полярного сияния были сделаны из космоса после мощной геомагнитной бури.

Ими поделилась астронавт НАСА Энн Макклейн, которая находится на борту космического корабля SpaceX Dragon, пристыкованного к Международной космической станции, передает Day.Az.

Недавние геомагнитные бури увеличили вероятность увидеть северное сияние, и это произошло после солнечной вспышки, излученной солнцем в пятницу. Полярное сияние, вероятно, будет более активным в ближайшие ночи из-за "незначительных" геомагнитных бурь.