https://news.day.az/unusual/1758203.html Так «танцует» северное сияние: - ВИДЕО Эти кадры полярного сияния были сделаны из космоса после мощной геомагнитной бури. Ими поделилась астронавт НАСА Энн Макклейн, которая находится на борту космического корабля SpaceX Dragon, пристыкованного к Международной космической станции, передает Day.Az.
Так «танцует» северное сияние: - ВИДЕО
Эти кадры полярного сияния были сделаны из космоса после мощной геомагнитной бури.
Ими поделилась астронавт НАСА Энн Макклейн, которая находится на борту космического корабля SpaceX Dragon, пристыкованного к Международной космической станции, передает Day.Az.
Недавние геомагнитные бури увеличили вероятность увидеть северное сияние, и это произошло после солнечной вспышки, излученной солнцем в пятницу. Полярное сияние, вероятно, будет более активным в ближайшие ночи из-за "незначительных" геомагнитных бурь.
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