В Карабахе созданы новые предприятия

В соответствии с программой "Большое возвращение" Государственное агентство занятости при министерстве труда и социальной защиты населения продолжает активные мероприятия по трудоустройству жителей, переселенных на освобожденные территории.

Как сообщили Day.Az в отделе по связям с общественностью министерства, в рамках программы самозанятости в городе Лачин и селах Забух и Сус Лачинского района, городах Шуша, Ходжалы и селе Баллыджа Ходжалинского района, селе Сарыджалы Агдамского района, городах Физули и Джебраил еще 24 жителям было предоставлено оборудование.

С помощью предоставленного оборудования были созданы малые предприятия по производству мучных изделий, женский салон красоты, мужская парикмахерская, швейная мастерская, а также мастерская по ремонту телефонов, объект по предоставлению типографских услуг, мобильные кофейни, автомастерская и другие малые предприятия.

Состоялась встреча с жителями, которым было предоставлено оборудование для создания малых предприятий. Участники программы самозанятости выразили благодарность главе государства за оказанную поддержку и отметили, что будут стремиться к расширению созданных малых предприятий.

Ранее мы сообщали, что современное теле- и радиовещание появится в этих городах Карабаха.