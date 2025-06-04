Современное теле- и радиовещание появится в этих городах Карабаха

3 июня состоялось очередное заседание Аудиовизуального совета Азербайджана, которое было посвящено вопросам организации теле- и радиовещания с находящейся на этапе строительства радиотелевизионной передающей станции (РТПС) "Ханкенди".

Как передает Day.Az, об этом в среду сообщили Trend в Аудиовизуальном совете Азербайджана.

Отмечено, что в настоящее время в Карабахе телерадиовещание ведется за счёт трансляции с РТПС "Шуша", "Шахери", "село Гасанриз" и ряда других.

После ввода в эксплуатацию РТПС "Ханкенди" зона охвата телевещания и радиовещания в Карабахе и Восточном Зангезуре значительно расширится. В частности, города Ханкенди, Ходжалы и Агдере будут полностью охвачены современным цифровым наземным телерадиовещанием, а также аналоговым FM-радиовещанием.

На заседании была отмечена и положительно оценена деятельность инфраструктурного оператора - ОО "Радио- и телевещание и спутниковая связь" по созданию современной телерадиовещательной сети на освобождённых территориях, а также работа Государственного управления радиочастот по выявлению и вводу в эксплуатацию пригодных для использования свободных радиочастот в этих регионах.

По итогам обсуждений с учётом информации, полученной от Государственного управления радиочастот, и потребностей инфраструктурного оператора было принято решение о выделении ОО "Радио- и телевещание и спутниковая связь" соответствующих радиочастот для осуществления наземного цифрового телевизионного вещания в стандарте DVB-T2 и цифрового радиовещания в стандарте DAB+ после ввода в эксплуатацию строящейся радиотелевизионной станции "Ханкенди".

Было также принято решение о выделении соответствующих радиочастот для обеспечения аналогового FM-вещания программ общенациональных радиовещателей с РТПС "Ханкенди" после её ввода в эксплуатацию. Указанные радиочастоты будут предоставлены в пользование как общенациональным, так и региональным наземным радиовещателям, действующим в данном регионе.

Ранее сообщалось, что в Ханкенди, Ходжалы и Агдере сносятся незаконные постройки.