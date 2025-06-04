https://news.day.az/world/1758200.html Дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике - ВИДЕО Сильные дожди вызвали наводнение и разрушения в 10-миллионной столице Мексики - Мехико Как передает Day.Az, уровень воды поднялся почти на 2 метра. Были затоплены дороги, инфраструктура, дома, больницы, транспорт и метро. Отмечается, что такого количества осадков не было зафиксировано с 2017 года.
Дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике - ВИДЕО
Сильные дожди вызвали наводнение и разрушения в 10-миллионной столице Мексики - Мехико
Как передает Day.Az, уровень воды поднялся почти на 2 метра.
Были затоплены дороги, инфраструктура, дома, больницы, транспорт и метро.
Отмечается, что такого количества осадков не было зафиксировано с 2017 года.
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