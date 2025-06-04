Дожди вызвали разрушения и потоп в Мексике

Сильные дожди вызвали наводнение и разрушения в 10-миллионной столице Мексики - Мехико

Как передает Day.Az, уровень воды поднялся почти на 2 метра.

Были затоплены дороги, инфраструктура, дома, больницы, транспорт и метро.

Отмечается, что такого количества осадков не было зафиксировано с 2017 года.