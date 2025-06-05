Кто кого "домпел"?: наиболее актуальный вопрос для Армении

"Как обманчива природа", подумал ежик, слезая с кактуса. Этот известный анекдот веста актуален с точки зрения оценки наиболее обсуждаемого в Армении события- усугубляющегося конфликта между премьер-министром Николом Пашиняном и Армянской апостольской церковью (ААЦ) и всеми теми силами, что пытаются скинуть действующую армянскую власть.

Тут интересно заметить, что армянская газета Hraparak, ссылаясь на источники внутри правящей фракции написала: Пашинян в узком кругу объяснил представителям своей команды, что Москва дала церкви поручение выступать против властей, а сам он предпринимает шаги для "сломления сопротивления духовенства и запугивания священнослужителей".

По его версии, в прошлом году вмешательство со стороны России осуществлялось через архиепископа Баграта Галстаняна, ныне - через Материархат Эчмиадзина. Забавность такого рода новости состоит в том, что в последнее время Пашинян самолично из кожи вон лезет, многократно в воздухе переобувается, дабы наладить им же самим испорченные отношения с Россией. Один только вояж в Москву, на Парад Победы, где он вынужден был смотреть на проход по Красной Площади бойцов азербайджанского спецназа, чего стоит?!

Так что, если написанное газетой Hraparak является правдой, то Пашиняну впору признаться своему , среднему по ширине и максимально расширенному тяготами борьбы за власть окружению, что-то типа : "Не шмогла я, не шмогла!". И, стоит заметить, косвенным подтверждением работы в данном направлении является то, что выдал сегодня в беседе с армянскими журналистами спикер НС Ален Симонян.

Комментируя сведения о том, что "процессы вокруг ААЦ" могут быть связаны с Азербайджаном.Симонян назвал это бредом тех, кто собрался вокруг второго президента РА Роберта Кочаряна. Тут с ним стоит согласится, но с оговорками. Действительно, многие армянские политики давно уже оседлали привычку все свои провалы и проблемы связывать с... нашей страной. Это "аргумент" любой армянской власти, в том числе и нынешней.

Ясное дело, что признавать и за Николом и его командой, частью которой является сам Ален, такого рода выкрутасы, Симонян не стал. Но, опять же используя финальную фразу еще одного известного анекдота, ход его мыслей был правильный. Главное теперь, чтобы спикер НС запомнил свою же фразу. К ней имеет смысл вернуться, как только он или кто-то иной из представителей действующей армянской власти, снова попытается свои провалы на Азербайджан свалить.

Но, безусловно, .самое интересное в сегодняшних заявлениях спикера НС , это его попытка вольной трактовки вовета, который Никол Пашинян дал священнику Баграту Србазану. А совет состоял в предложении "тра..ть жену своего дяди". Замечу, что премьер-министр мог бы посоветовать Србазану осуществить те же действия в отношении жены дяди кого-то иного. Он мог бы посоветовать Србзану, в конце концов, проделать нечто аналогичное и с самим дядей Сбразана.

Вряд ли эффект от такого рода заявлений был бы меньшим чем тот, что уже имел место. В любом случае, Симонян сегодня смело, мужественно, даже как-то героически заявил, что может повторить слово "домпел". Армянские СМИ уже до сведения своих читателей, что в переводе на русский это слово как-раз и означает "тра..ть". Это был могучий ответ всем критикам действующей армянской власти- Роберту Кочаряну, Баграту Србзану, его дяде и жене его дяди.

При этом, даже после использования слова, которое указывает не только на возможный характер отношений Србзана со своей близкой родственницей, но и на общее направление действий всего армянского политикума по отношению к здравому смыслу, Симон в итоге договорился до следующего утверждения: "Я и мои друзья первые стоим на страже Армянской церкви". Это утверждение вполне способно довести до истерики католикоса всех армян Гарегина Второго. Ведь, по сути, Ален и его друзья, деклассируют главу ААЦ, вырывая из его рук статус главного хранителя традиций ААЦ.

По сути, Ален и его друзья претендуют на роль едва ли не реформаторов ААЦ. Остается только понять, как часто и кем будет использоваться слово "домпел" в отреформированной ААЦ. Время, как говорится, покажет. А пока Симонян пытается выяснить, хранил или не хранил все же католикос всех армян обет безбрачия. Был ли, как говорится, мальчик? Если окажется, что Гарегин Второй не хранил этот обет, то Симонян настоятельно рекомендует ему уйти.

И вот, армянская общественность теперь ждет внесения ясности в столь важный вопрос. Без ответа на него ночь не сменит утро, надо полагать. Тот ли, на самом деле, Гарегин Второй за кого он себя выдает или он тоже, так сказать, имеет привычку рассуждать об обманчивости природы, взбираясь на кактус?! Да и вообще, нужно же гражданам Армении понять - кто их больше "домпел". В тоv, что процесс этот будет продолжен, сомнений нет никаких. Осталось только понять, будут это делать армянская власть и оппозиция вместе, по очереди или все же право на действия определенного характера будут предоставлено только какой-то одной силе?