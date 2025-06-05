«Матрица» на круглом экране окружила зрителей Лос-Анджелеса

В Лос-Анджелесе показывают "Матрицу" на новой площадке с огромным круглым экраном высотой примерно 26 метров.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Экран окружает зрителей со всех сторон и даёт ощущение полного присутствия благодаря дополнительной анимации и очень чёткому изображению.

Это место похоже на Sphere в Лас-Вегасе - здесь можно почувствовать себя буквально внутри фильма.

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