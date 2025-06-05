https://news.day.az/showbiz/1758442.html «Матрица» на круглом экране окружила зрителей Лос-Анджелеса - ФОТО - ВИДЕО В Лос-Анджелесе показывают "Матрицу" на новой площадке с огромным круглым экраном высотой примерно 26 метров. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Экран окружает зрителей со всех сторон и даёт ощущение полного присутствия благодаря дополнительной анимации и очень чёткому изображению.
«Матрица» на круглом экране окружила зрителей Лос-Анджелеса - ФОТО - ВИДЕО
В Лос-Анджелесе показывают "Матрицу" на новой площадке с огромным круглым экраном высотой примерно 26 метров.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Экран окружает зрителей со всех сторон и даёт ощущение полного присутствия благодаря дополнительной анимации и очень чёткому изображению.
Это место похоже на Sphere в Лас-Вегасе - здесь можно почувствовать себя буквально внутри фильма.
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