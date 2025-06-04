https://news.day.az/unusual/1758001.html

Вот как печатают мясо на 3D-принтере - ВИДЕО

В сети распространились кадры печатания с помощью 3D-принтера лабораторного мяса. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее были названы самые вредные маринады для шашлыка.