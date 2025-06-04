Вот как печатают мясо на 3D-принтере

В сети распространились кадры печатания с помощью 3D-принтера лабораторного мяса.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

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