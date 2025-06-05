https://news.day.az/world/1758481.html

Неизвестные горящие объекты пролетели в небе над Казахстаном - ВИДЕО

Сегодня вечером жители Астаны сообщили о ярких летающих объектах, перемещающихся с высокой скоростью. Светящиеся огни были замечены из разных районов города. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Представляем вашему вниманию данное видео: Ранее сообщалось, что в Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей.