Неизвестные горящие объекты пролетели в небе над Казахстаном

Сегодня вечером жители Астаны сообщили о ярких летающих объектах, перемещающихся с высокой скоростью. Светящиеся огни были замечены из разных районов города.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Представляем вашему вниманию данное видео:

Ранее сообщалось, что в Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей.