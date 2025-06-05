В Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей

Судно Morning Midas, шедшее из Китая в Мексику, загорелось в Тихом океане в ночь на 3 июня.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На борту - около 3 000 автомобилей, включая электромобили с литий-ионными батареями, что осложняет тушение.