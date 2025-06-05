https://news.day.az/world/1758411.html

В Тихом океане горит грузовое судно с 3 тысячами автомобилей - ВИДЕО

Судно Morning Midas, шедшее из Китая в Мексику, загорелось в Тихом океане в ночь на 3 июня. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. На борту - около 3 000 автомобилей, включая электромобили с литий-ионными батареями, что осложняет тушение.