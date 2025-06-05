МВД Азербайджана предупредило водителей

С приближением праздников, в том числе праздника Гурбан, в Азербайджане ожидается рост потока граждан, выезжающих из столицы в регионы. Как следствие, вероятно увеличение загруженности как на городских улицах, так и на междугородних трассах, а также повышается риск ДТП.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении Министерства внутренних дел Азербайджана в связи с праздничными днями.

Министерство призвало водителей соблюдать правила для обеспечения безопасности на дорогах:

"Обязательно пристегивайтесь ремнями безопасности при движении; заранее проверьте техническое состояние автомобиля; по возможности выезжайте в утренние часы, чтобы избежать пикового трафика; не перевозите больше пассажиров, чем предусмотрено производителем автомобиля - это касается и детей; не превышайте скоростной режим и совершайте обгоны только строго по правилам; не садитесь за руль в состоянии усталости или опьянения", - отметили в МВД.

В МВД также напомнили, что во время праздников сотрудники полиции будут нести круглосуточную службу как на трассах, так и в городах, обеспечивая безопасность и спокойствие граждан.

"Каждый водитель, проявив сознательность и осторожность, может обезопасить не только себя, но и окружающих, внесши тем самым вклад в общее благополучие на дорогах", - добавили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что минобороны предупредило родителей солдат.