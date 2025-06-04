Минобороны предупредило родителей солдат
В Азербайджане отмечается рост числа заражений сезонным гриппом и другими респираторными инфекциями. Причина - нестабильная погода, способствующая распространению вирусов.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны, чтобы обезопасить личный состав, особенно молодых солдат в период адаптации, было принято решение временно ограничить посещения в воинских частях.
Командиры и медицинский персонал ведут постоянный контроль за состоянием здоровья военнослужащих. В частях принимаются профилактические меры, организовано полноценное медицинское обеспечение, питание и все необходимые условия для поддержания здоровья.
"Просим отнестись с пониманием к этим временным мерам. Особенно просим воздержаться от посещений в дни предстоящего праздника Гурбан и в выходные. Забота о здоровье наших солдат - общий приоритет", - отметили в минобороны.
Ранее минздрав Азербайджана обратился обращением к гражданам.
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