Минздрав Азербайджана обратился обращением к гражданам

В связи с нестабильными погодными условиями на территории страны участились случаи заражения респираторными заболеваниями, в том числе сезонной инфекцией гриппа.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в обращении минздрава Азербайджана.

"В целях охраны здоровья населения страны, а также предотвращения распространения инфекционных заболеваний министерство здравоохранения Азербайджанской Республики в период праздника Гурбан-байрамы и выходные дни дает гражданам, особенно лицам, входящим в группу риска, следующие рекомендации:

• На массовых мероприятиях и в местах скопления людей использовать средства индивидуальной защиты (медицинские маски), защищающие дыхательные пути;

• Строго соблюдать гигиену рук;

• В ежедневном рационе отдавать предпочтение продуктам, богатым витаминами;

• При выборе одежды учитывать погодные условия, а не время года.

Министерство здравоохранения призывает каждого гражданина с особой чуткостью и ответственностью относиться к своему здоровью, а также защищать себя и окружающих от болезней", - говорится в обращении министерства.

Ранее сообщалось, что мобильные клиники министерства здравоохранения оказали медицинскую помощь местному населению в селе Суговушан Агдеринского района.