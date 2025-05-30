Мобильные клиники Минздрава Азербайджана в Суговушане

30 мая мобильные клиники министерства здравоохранения оказали медицинскую помощь местному населению в селе Суговушан Агдеринского района.

Об этом Day.Az сообщили в Минздраве Азербайджана.

Посредством мобильных клиник, оснащенных современным медицинским оборудованием НИИ легочных заболеваний Минздрава, проведены обследования жителей села Суговушан и других населенных пунктов Агдеринского района по раннему выявлению заболеваний легких.

"В мобильных клиниках пульмонолог, фтизиатр, аллерголог, кардиолог, рентгенолог, радиолог и врач-лаборант НИИ легочных заболеваний с использованием различных инструментально-диагностических методов провели флюорографию органов грудной клетки, электрокардиографию, эхокардиографию, УЗИ-обследование, спирометрию и анализ крови.

Мобильные клиники за счет модульного принципа построения оборудования созданы с целью обеспечения качества и доступности медицинских услуг для населения, проживающего в отдаленных районах, начиная от различных диагностических процедур до оказания первичной медицинской помощи.

По результатам обследований лицам, у которых были выявлены проблемы со здоровьем, были даны медицинские консультации и назначено соответствующее лечение.

В целом, в ходе акции около 250 жителей села Суговушан и близлежащих населенных пунктов Агдеринского района прошли осмотр врачей.

Следует отметить, что акция проведена Министерством здравоохранения на освобожденных от оккупации территориях в рамках программы Великое возвращение, и организована с целью комплексного медицинского обследования местного населения, связанного с выявлением различных заболеваний, а также предоставления медицинских консультаций населению.

Министерство здравоохранения планирует регулярно проводить медицинские осмотры и информационно-просветительские мероприятия на освобожденных от оккупации территориях", - говорится в сообщении ведомства.