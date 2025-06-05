https://news.day.az/politics/1758264.html

Али Асадов принял участие во встрече лидеров СНГ с Президентом Таджикистана - ФОТО

Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в столицу Таджикистана город Душанбе принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном. Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана. Новость обновляется