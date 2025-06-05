Али Асадов принял участие во встрече лидеров СНГ с Президентом Таджикистана

Сегодня премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов в рамках рабочего визита в столицу Таджикистана город Душанбе принял участие во встрече членов Совета глав правительств СНГ с Президентом Республики Таджикистан Эмомали Рахмоном.

Об этом в четверг сообщает Day.Az со ссылкой на Кабмин Азербайджана.

Новость обновляется