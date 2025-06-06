https://news.day.az/society/1758492.html В Азербайджане начались 4-дневные каникулы В Азербайджане начались 4-дневные каникулы. Как сообщает Day.Az, с 6 по 9 июня в стране будут подряд четыре нерабочих дня Так, 6 и 7 июня выпадают на праздничные дни - отмечается праздник Гурбан байрамы. 8 июня - воскресенье, традиционно выходной день.
В Азербайджане начались 4-дневные каникулы
В Азербайджане начались 4-дневные каникулы.
Как сообщает Day.Az, с 6 по 9 июня в стране будут подряд четыре нерабочих дня
Так, 6 и 7 июня выпадают на праздничные дни - отмечается праздник Гурбан байрамы. 8 июня - воскресенье, традиционно выходной день. А поскольку 7 июня - суббота, которая и так является выходным, в соответствии с законодательством, понедельник 9 июня также объявлен днем отдыха.
Таким образом, у работающих по пятидневной неделе граждан Азербайджана с 6 по 9 июня будет целых четыре выходных подряд.
Ранее сообщалось, что в конце июне в Азербайджане будут еще 4 нерабочих дня.
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