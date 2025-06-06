В Азербайджане начались 4-дневные каникулы.

Как сообщает Day.Az, с 6 по 9 июня в стране будут подряд четыре нерабочих дня

Так, 6 и 7 июня выпадают на праздничные дни - отмечается праздник Гурбан байрамы. 8 июня - воскресенье, традиционно выходной день. А поскольку 7 июня - суббота, которая и так является выходным, в соответствии с законодательством, понедельник 9 июня также объявлен днем отдыха.

Таким образом, у работающих по пятидневной неделе граждан Азербайджана с 6 по 9 июня будет целых четыре выходных подряд.

Ранее сообщалось, что в конце июне в Азербайджане будут еще 4 нерабочих дня.