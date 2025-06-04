В июне в Азербайджане будут еще 4 нерабочих дня

Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в календарь рабочих и выходных дней, чтобы обеспечить их последовательность.

Как сообщает Day.Az, суббота 21 июня будет рабочим днем, а четверг 27 июня - выходным.

Таким образом, азербайджанцев ждут длинные выходные: с 26 по 29 июня (с четверга по воскресенье), а 21 июня - наоборот, станет обычным рабочим днем.

Ранее сообщалось, что в Азербайджане с 6 по 9 июня будут подряд четыре нерабочих дня.