https://news.day.az/society/1758074.html В июне в Азербайджане будут еще 4 нерабочих дня - ОФИЦИАЛЬНО Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в календарь рабочих и выходных дней, чтобы обеспечить их последовательность. Как сообщает Day.Az, суббота 21 июня будет рабочим днем, а четверг 27 июня - выходным.
В июне в Азербайджане будут еще 4 нерабочих дня - ОФИЦИАЛЬНО
Кабинет Министров Азербайджана внес изменения в календарь рабочих и выходных дней, чтобы обеспечить их последовательность.
Как сообщает Day.Az, суббота 21 июня будет рабочим днем, а четверг 27 июня - выходным.
Таким образом, азербайджанцев ждут длинные выходные: с 26 по 29 июня (с четверга по воскресенье), а 21 июня - наоборот, станет обычным рабочим днем.
Ранее сообщалось, что в Азербайджане с 6 по 9 июня будут подряд четыре нерабочих дня.
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