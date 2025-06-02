В Азербайджане 4 дня подряд будут нерабочими

В Азербайджане стартует длинный уикенд: с 6 по 9 июня в стране будут подряд четыре нерабочих дня.

Как сообщает Day.Az, 6 и 7 июня выпадают на праздничные дни - отмечается праздник Гурбан байрамы. 8 июня - воскресенье, традиционно выходной день. А поскольку 7 июня - суббота, которая и так является выходным, в соответствии с законодательством, понедельник 9 июня также объявлен днем отдыха.

Таким образом, у работающих по пятидневной неделе граждан Азербайджана с 6 по 9 июня будет целых четыре выходных подряд.