Samsung раскрыла новый складной флагман

Южнокорейская корпорация Samsung анонсировала выход складного смартфона с большим экраном Galaxy Ultra. Об этом сообщается в пресс-релизе на американском сайте компании, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В фирме рассказали, что готовят скорый релиз нового складного устройства, которое войдет в линейку Galaxy Ultra. "Спрос наших потребителей очевиден - Ultra-опыт, который выходит за рамки простого списка улучшенных функций", - заметили в Samsung.

Специалисты компании не раскрыли точного названия и прочих характеристик флагмана, но заметили, что модель будет иметь компактный форм-фактор. Также они раскрыли информацию, что девайс получит легкий корпус. Сроки выхода гаджета не уточняются.

В видео-тизере схематично показали очертания смартфона - вероятно, в сложенном виде он будет иметь вытянутый прямоугольный корпус. Аппарат будет поддерживать работу с инструментами искусственного интеллекта (ИИ) - как и все флагманские смартфоны Samsung.

В настоящий момент у Samsung есть линейка обычных, не складных смартфонов Ultra. Так, в феврале корпорация выпустила флагман Galaxy S25 Ultra с 6,9-дюймовым экраном, процессором Snapdragon 8 Elite и камерой с четырьмя объективами.