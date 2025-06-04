Masdar предлагает помощь Азербайджану в создании устойчивых энергосетей

Компания Masdar готова поделиться опытом и поддержать Азербайджан в переходе к "зеленой" энергетике.

Как передает Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил директор проекта MEGA Project компании Masdar Ернур Джийенбаев в ходе выступления на Бакинском энергетическом форуме.

Он подчеркнул, что компания Masdar, несмотря на свой сравнительно молодой возраст - 19 лет, уже зарекомендовала себя как один из мировых лидеров в сфере возобновляемых источников энергии.

"Masdar представлена более чем в 40 странах, и наш портфель - один из крупнейших в мире по возобновляемым активам. Мы рады быть частью энергетического перехода в Азербайджане и готовы внести свой вклад", - сказал Е.Джийенбаев.

Говоря о конкретных инициативах, он обратил внимание на потенциал развития сетей хранения энергии в регионе.

"Один из наших недавних и успешных примеров - Узбекистан, где мы реализуем проекты с солнечными батареями и системами хранения на сотни мегаватт. В Азербайджане мы планируем аналогичный проект - "Саджега" мощностью почти один гигаватт-час", - сказал Е.Джийенбаев.

Он также выразил готовность компании Masdar поддержать создание нормативной базы и технологической инфраструктуры для устойчивых сетей, отметив стратегическую важность этого направления.