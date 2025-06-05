В небе заметили летающие лодки

В штате Вашингтон, США, с помощью вертолета провели уборку побережья.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Click Orlando.

Пожарный вертолет департамента природных ресурсов поднял в небо с острова Скуаксин в заливе Пьюджет-Саунд 14 брошенных судов, включая яхту с мачтой. Операция стала крупнейшей в истории программы по утилизации брошенных хозяевами плавсредств, действующей с 2002 года. "Люди просто бросают старые лодки, перекладывая проблему на общество", - отметил комиссар Дейв Аптегроув.

"Это было очень странное зрелище", - отметила владелица местного причала Кейт Жерве, которая наблюдала, как суда пролетели над островом. Вертолет использовали, чтобы не повредить в процессе буксировки по воде водорослевые леса - важную часть экосистемы для лосося. Остров имеет особое значение для индейского племени скуаксин, члены которого до сих пор рыбачат и собирают моллюсков на этих берегах.

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