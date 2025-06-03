https://news.day.az/world/1757822.html Сотни тысяч военных дронов устроили шоу в небе над Китаем - ВИДЕО Китай значительно нарастил производство FPV-дронов, достигая 500 000 единиц в месяц и планируя увеличить этот показатель до 700 000 в случае военных действий. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сотни тысяч военных дронов устроили шоу в небе над Китаем - ВИДЕО
Китай значительно нарастил производство FPV-дронов, достигая 500 000 единиц в месяц и планируя увеличить этот показатель до 700 000 в случае военных действий.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Армия Китая уже провела три масштабных учения с использованием роя беспилотников, демонстрируя способность к координированным атакам и разведке.
Представляем вашему вниманию данное видео:
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