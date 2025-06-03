Сотни тысяч военных дронов устроили шоу в небе над Китаем

Китай значительно нарастил производство FPV-дронов, достигая 500 000 единиц в месяц и планируя увеличить этот показатель до 700 000 в случае военных действий.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Армия Китая уже провела три масштабных учения с использованием роя беспилотников, демонстрируя способность к координированным атакам и разведке.

Представляем вашему вниманию данное видео: