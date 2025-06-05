https://news.day.az/society/1758198.html В Ханкенди открылись новые вакансии В рамках программы "Большое возвращение" Министерство труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных мер занятости на освобожденных территориях. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, очередная ярмарка вакансий была проведена в Ханкенди при участии Государственного агентства занятости.
В Ханкенди открылись новые вакансии
В рамках программы "Большое возвращение" Министерство труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных мер занятости на освобожденных территориях.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, очередная ярмарка вакансий была проведена в Ханкенди при участии Государственного агентства занятости.
На мероприятии были представлены рабочие места по различным направлениям, в том числе бухгалтер, тракторист, ветеринар, слесарь-ремонтник, механик и другие вакансии для жителей Ходжалинского района.
Участникам ярмарки предоставили подробную информацию об обязанностях по каждой из вакансий, а также был организован приём заявок от соискателей.
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