В Ханкенди открылись новые вакансии

В рамках программы "Большое возвращение" Министерство труда и социальной защиты населения продолжает реализацию активных мер занятости на освобожденных территориях.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на ведомство, очередная ярмарка вакансий была проведена в Ханкенди при участии Государственного агентства занятости.

На мероприятии были представлены рабочие места по различным направлениям, в том числе бухгалтер, тракторист, ветеринар, слесарь-ремонтник, механик и другие вакансии для жителей Ходжалинского района.

Участникам ярмарки предоставили подробную информацию об обязанностях по каждой из вакансий, а также был организован приём заявок от соискателей.