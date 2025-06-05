Катер с туристами перевернулся у берегов Бали - ВИДЕО
На Бали туристический катер перевернулся в море вместе с людьми.
Как передает Day.Az, инцидент попал на видео, которое публикует портал 7news.
Авария произошла на острове Нуса Лембонган 4 июня. После посадки пассажиров на борт судно "Танис" захлестнула большая волна, и оно начало тонуть. На опубликованных кадрах видно, что люди выбежали на палубу и были вынуждены спрыгивать в воду с катера.
Уточняется, что на борту лодки было 89 пассажиров, в том числе 77 иностранцев и 12 индонезийцев. Их всех эвакуировали, о серьезных травмах не сообщалось. В качестве меры предосторожности водолазы осмотрели затонувшее судно и морское дно, чтобы еще раз убедиться в отсутствии других жертв.
Ранее мы сообщали, что в Тихом океане загорелось грузовое судно с 3 тысячами автомобилей.
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