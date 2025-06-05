Трамп минимум на полгода «закрыл» Гарвард для иностранцев

Президент США Дональд Трамп минимум на полгода ограничил въезд для иностранцев, желающих поступить в Гарвардский университет или участвовать в его программе обмена. Об этом говорится в сообщении на сайте Белого дома, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Я установил, что необходимо ограничить въезд иностранных граждан, стремящихся попасть в США исключительно или главным образом для прохождения курса обучения в Гарвардском университете", - сказал Трамп.

Глава Белого дома объяснил свое решение соображениями национальной безопасности.

В конце мая министерство здравоохранения и социальных служб США лишило Гарвардский университет ряда многолетних грантов на общую сумму около $60 млн в связи с тем, что высшее учебное заведение все еще не справилось с антисемитизмом и расовой дискриминацией.