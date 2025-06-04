В Азербайджане пресечена деятельность незаконных иностранных религиозных проповедников

В отношении иностранцев, организовавших незаконную религиозную пропаганду, приняты правовые меры.

Как сообщает Day.Az, об этом говорится в совместном заявлении Службы государственной безопасности и Государственной миграционной службы Азербайджана.

Так, на основании поступившей информации о ведении иностранными гражданами религиозной пропаганды с нарушением требований законодательства Азербайджанской Республики, Служба государственной безопасности и Государственная миграционная служба провели совместные мероприятия.

В результате было установлено, что иностранцы - граждане других государств и члены религиозного центра, расположенного за пределами Азербайджана - Шейх Мухаммад Ханиф (Shaikh Muhammad Hanif, 1968 г. р.), Карим Бух (Kareem Bux, 1981 г. р.) и Чанна Тадж Мухаммад (Channa Taj Muhammad, 1968 г. р.) - осуществляли на территории Азербайджана деятельность по распространению идей нетрадиционного религиозного течения, организовывали незаконные закрытые религиозные собрания и совершали религиозные обряды.

Согласно собранным материалам, было установлено, что действия указанных иностранных граждан противоречат требованиям Закона Азербайджанской Республики "О свободе вероисповедания". Их противоправная деятельность была пресечена, и в соответствии со статьей 79.1.2 Кодекса Азербайджанской Республики о миграции эти лица были выдворены за пределы страны.