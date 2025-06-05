https://news.day.az/incident/1758396.html В Азербайджане произошло землетрясение В Азербайджане произошло землетрясение. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 16:02 в районе Пиргулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Азербайджане произошло землетрясение.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 16:02 в районе Пиргулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.
Землетрясение ощущалось в эпицентре магнитудой до 4, а в прилегающих районах магнитудой до 3-4 баллов.
Ранее сообщалось, что в Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.
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