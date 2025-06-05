В Азербайджане произошло землетрясение.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 16:02 в районе Пиргулу. Очаг землетрясения залегал на глубине 7 километров.

Землетрясение ощущалось в эпицентре магнитудой до 4, а в прилегающих районах магнитудой до 3-4 баллов.

Ранее сообщалось, что в Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.