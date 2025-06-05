В Азербайджане произошло землетрясение

В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.

Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.

Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 23:32. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.

Землетрясение ощущалось в Лерикском, Лянкяранском, Масаллинском, Ярдымлинском и Джалилабадском районах силой в 3 балла.

В МЧС Азербайджана заявили, что информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.