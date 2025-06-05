https://news.day.az/society/1758184.html В Азербайджане произошло землетрясение В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6. Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА. Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 23:32. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
В Азербайджане произошло землетрясение
В Лерикском районе произошло землетрясение магнитудой 3,6.
Как передает Day.Az, об этом сообщили в Республиканском центре сейсмологической службы при НАНА.
Сообщается, что подземные толчки были зафиксированы 23:32. Очаг землетрясения залегал на глубине 17 километров.
Землетрясение ощущалось в Лерикском, Лянкяранском, Масаллинском, Ярдымлинском и Джалилабадском районах силой в 3 балла.
В МЧС Азербайджана заявили, что информации о разрушениях или пострадавших в результате землетрясения не поступало.
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