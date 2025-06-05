https://news.day.az/sport/1758193.html Месси меняет клуб Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами". Как передает Day.Az со ссылкой на журналиста Флавио Аззаро, экс-форвард "Барселоны" принял решение перейти в "Ньюэллс Олд Бойз" из чемпионата Аргентины. По данным источника, трансфер состоится уже в декабре 2025 года.
Месси меняет клуб
Восьмикратный обладатель "Золотого мяча" Лионель Месси может покинуть "Интер Майами".
Как передает Day.Az со ссылкой на журналиста Флавио Аззаро, экс-форвард "Барселоны" принял решение перейти в "Ньюэллс Олд Бойз" из чемпионата Аргентины.
По данным источника, трансфер состоится уже в декабре 2025 года. Ранее сам Месси заявлял, что хотел бы завершить карьеру в клубе, в котором начинал заниматься футболом.
Лионель Месси защищает цвета "Интер Майами" с лета 2023 года. В текущем сезоне на счету футболиста 10 голов и пять результативных передач в 13 матчах МЛС.
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