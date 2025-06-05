Автор: Эльчин Алыоглу, директор Baku Network, специально для Day.Az

Французская Фемида окончательно потеряла стыд. Суд в Ренне вынес приговор, который войдёт в историю не как акт правосудия, а как фарс, где моральные уроды торжествуют под маской "жертв режима".

"Правосудие" якобы поставило жирную точку в деле о покушении на азербайджанского блогера Мирзали Мухаммада: Хайям Хаквердиев, напавший на него во Франции в 2022 году, приговорён к 10 годам лишения свободы.

10 лет тюрьмы за покушение на человека, который сам всю свою "деятельность" построил на публичной травле, матерной брани, оскорблении национальных святынь, унижении женщин и культивации грязи. Мухаммед Мирзали - не блогер, а профессиональный провокатор, который превратил европейскую территорию в трибуну морального терроризма, прикрытого фальшивыми лозунгами о "свободе слова".

И вот теперь он празднует. Раздает победные посты в соцсетях. Пишет о "силе слова", словно речь идёт о Солженицыне, а не о человеке, в чьих устах каждое слово - это брызги яда, зловонье ненависти и плевок в лицо тем, кто живёт честно и достойно.

На самом деле, суд Ренна направил не "решительный сигнал" в защиту свободы слова, а подал опаснейший пример: если ты достаточно грязен, громок и полезен тем, кто ненавидит твою страну - тебе всё сойдёт с рук. Даже моральное разложение. Даже открытая ненависть к обществу, из которого ты вышел. Даже союз с врагами.

Решение суда города Ренна - это не триумф справедливости, а её демонтаж. Это опасный прецедент, когда морально деградировавшему персонажу, запятнавшему своё имя публичными оскорблениями, клеветой и коллаборацией с враждебными силами, даруется символическая корона "жертвы режима". Суд, как будто нарочно игнорируя всю совокупность социального и политического контекста, вынес приговор, удобный для армянского лобби, французских ультралибералов и информационных рейдеров, ведущих гибридную войну против Азербайджана.

Потому что это не суд над конкретным эпизодом, а суд, который выносит приговор "по шаблону": эмигрант-оппозиционер - априори прав, система - априори преступна. Только вот забывают, что свобода слова - это не право унижать, клеветать и провоцировать на насилие. Это обязанность говорить правду. А Мирзали - патологический лжец и фальсификатор, для которого правда - лишь инструмент манипуляции.

Символизм произошедшего в Ренне разрушителен. Он дискредитирует саму идею защиты прав человека. Если человек, систематически публикующий хамство, мизогинию, религиозные оскорбления, а также сотрудничающий с откровенно враждебными структурами, получает государственную защиту и политическую реабилитацию - то это уже не правосудие, а банальное пособничество грязной политике.

Это особенно возмутительно на фоне циничного молчания европейских судов, когда речь идёт о реальных жертвах - тех, кто страдает от армянской оккупации, от атак радикалов, от религиозной дискриминации. Мирзали, человек, вытиравший ноги об честь и достоинство, стал "жертвой", а тысячи настоящих пострадавших - невидимы, потому что не умеют кричать, оскорблять и обниматься с врагами своей Родины.

Тот день, когда суд Ренна огласил приговор, стал днём, когда идея европейского правосудия дала сбой. И сбой этот - не технический, а моральный. Он говорит не только об ангажированности конкретных судей или о влиянии диаспор - он говорит о более глубокой болезни: утрате способности различать правду и подделку, честность и провокацию, героя и дешёвого мошенника.

Имя Мирзали войдёт в историю не как имя блогера или политэмигранта, а как символ деградации - моральной, политической и правовой. Он стал тем, через кого институциональная Европа показала: в борьбе с Азербайджаном все средства хороши, даже если это средства аморальные, вонючие и гнилые.

Решение суда Ренна - это не защита свободы, а её позор. Это не акт справедливости, а акт моральной капитуляции. Это не правосудие, а пощёчина тем, кто действительно борется - за правду, за честь, за будущее, в котором предательство не становится профессией, а грязь не превращается в награду.

Это - поражение истины. И мы имеем право назвать его именно так.

Нужно быть не просто наивным, а клинически слепым, чтобы не понять: Мухаммед Мирзали - это не одиночка, не маргинал, не спонтанное явление. Это проект. Конструкция. Инструмент. И управляется этот инструмент не из Баку, и уж точно не от имени азербайджанского народа. Он обслуживает внешний, враждебный центр принятия решений, находящийся где-то между Ереваном, Брюсселем и спецкабинетами французского истеблишмента.

Его участие в армянских эфирах - не эксцесс, а протокол. Его оскорбления против ислама, армии, мучеников и флага - не фрустрация, а установленная линия поведения, в которой каждое слово подчинено задаче: дискредитировать, очернить, исказить. Он - не сбежавший блогер. Он - актив информационной войны, выращенный на заказ.

Контакт с Франсуа-Ксавье Беллами и Дэвидом Казой? Это не "личные связи", это вертикаль влияния, тянущаяся от проармянских фондов до европейских ультраправых структур, которые ненавидят ислам, Турцию и всё тюркское пространство так же яростно, как и сам Мирзали - своего внутреннего отражения в зеркале.

В этой схеме у него отведена роль сакрального мерзавца: он должен быть настолько омерзителен, чтобы затем его можно было подать как "жертву". Громкий, истеричный, лишённый малейших следов культуры или сдержанности, он воплощает тот самый образ "дикого азербайджанца", который европейская либерально-колониальная фантазия с таким удовольствием навязывает обывателю: мол, посмотрите, вот они какие, "недоразвитые", "нетолерантные", "жестокие". А он, видите ли, - "пострадавший".

Это спектакль. И Мирзали - дешёвый актёр. Но театр дорого оплачивается. Потому его зовут на интервью, дают гранты, помогают с юридическими издержками, даже несмотря на его репутацию социального мусора.

А те, кто действительно говорит за свободу слова - учителя, учёные, репатрианты, культурные деятели азербайджанской диаспоры - всегда остаются за кулисами. Им не предложат микрофон. Им не дадут полосы в Le Monde. Почему? Потому что они не ругаются матом, не плюют в флаг, не устраивают шизофренических шоу на камеру. Они - непригодны для политического треша, который ныне стал главным контентом европейской инфосцены.

Мирзали востребован не вопреки своим выходкам, а благодаря им. Он - грязная витрина, на которой написано: "Сделано во Франции. Оплачено из Брюсселя. Заказано в Ереване."

И когда его выдвигают как "голос азербайджанской свободы" - это не просто оскорбление. Это информационный террор, это насилие над смыслом, это плевок в лицо каждому азербайджанцу, чья совесть не на распродаже.

Так строится новая колониальная реальность, где истина молчит, а кричит только ложь, если ей дать грант, платформу и экран.

Поведение люмпена Мирзали наглядно демонстрирует глубинный кризис европейского восприятия эмиграции, оппозиции и свободы слова. Во Франции, стране, где запрещено ставить под сомнение даже часть исторических нарративов, где слово "оскорбление" несёт уголовное наказание, где религиозные карикатуры приводят к терактам - почему-то дозволяется ежедневная трансляция грубых, унижающих и циничных речей, если они направлены на Азербайджан.

Это ли не двойные стандарты? Это ли не выборочная мораль, где один может всё, а другой должен вечно оправдываться?

Мухаммед Мирзали, призывавший к беспорядкам, публиковавший клевету, поддерживавший сепаратистов и очернявший своих же соотечественников, - становится лицом "свободы слова". Что же это за свобода, которая строится на оскорблениях, шантаже, лжи и прямом пособничестве врагам своей страны?

Для армянской диаспоры во Франции Мухаммед Мирзали - не человек, а инструмент. Расходный материал. Одноразовая провокация, обёрнутая в шуршащую обложку "оппозиционера". Он - не личность, а громкоговоритель, в который вливают нужную муть, и он послушно её изрыгает. Он не борется за свободу, он работает против страны, против совести, против элементарной чести.

Он не нужен как политик - в нём нет мыслей. Он не нужен как гражданин - он отрёкся от собственного народа. Он нужен как грязная говорящая голова, которую можно показать с трибуны, сказать: "Вот, смотрите, азербайджанец!", и - как по команде - дать ему микрофон, чтобы он в очередной раз вылил ушат помоев на всё, что связано с Баку, Шушой, Карабахом, с азербайджанской идентичностью, с исторической правдой.

Громкий, истеричный, истощённый собственной ненавистью и личной ничтожностью, Мирзали идеально подходит на роль антигероя, которого можно использовать как живую декорацию в ангажированных репортажах и постановках. Он не может говорить по существу - только кричать. Не может мыслить - только обижаться. И в этом его главное качество: неспособность к мысли, но готовность к крику.

Фотографии с Астрик Сираносян? Это не жест мира. Это постановочная сцена, прописанная кукловодами до последнего слова и ракурса. Дружба с европарламентариями, чьё имя синоним антиисламской и проармянской риторики? Это не дипломатия. Это контракт, в рамках которого Мирзали - пиар-отброс, нужный только как живое доказательство того, что даже у Азербайджана, дескать, есть "оппозиция". Только оппозиция эта - пахнущая спиртом и потом подворотня, не способная ни на идею, ни на борьбу, ни на сострадание.

Мирзали - не маргинал. Он продукт. Синтетическая единица, собранная из клочков враждебной пропаганды, армянского лобби, евроисламофобии и заказной истерики. Он - товар, продаваемый под видом "свободы слова". И он - услуга, предоставляемая тем, кто хочет очернить Азербайджан руками самих азербайджанцев.

Это не просто постыдно. Это отвратительно до тошноты. До рвотного рефлекса. До отвращения к самому слову "оппозиция", которое он своими действиями превратил в ругательство.

И когда такие, как он, говорят о правах - знайте: речь идёт не о праве на правду. Речь идёт о праве на предательство, проданное по прейскуранту.

Мирзали - это не погрешность. Это шрам. На теле нации. На репутации Европы. И на совести тех, у кого она ещё осталась.

Вся суть процесса в Ренне - не в справедливом наказании за физическое нападение. Нет. Это было ритуальное зрелище, тщательно срежиссированное и цинично разыгранное для того, чтобы забетонировать ложь и придать ей статус истины. Суд в Ренне - это не зал правосудия, а монтажная студия постправды, где искажённые смыслы склеиваются в политически выгодный нарратив, а вместо присяжных - подставные статисты, аплодирующие моральной деградации.

Здесь не искали истины. Здесь конструировали образ "мученика" из грязи, пошлости, истерики и предательства. Мирзали, человек, чьё имя давно стало синонимом социального гноя, возведён в ранг "жертвы". Его биография, состоящая из угроз, клеветы, симпатий к врагу, публичного самоунижения и подстрекательства к насилию - даже не упомянута. Почему? Потому что правда мешает спектаклю, а суд в Ренне стал именно этим: фарсом, фарсом с чёткой геополитической режиссурой.

Ни один вопрос о его провокациях. Ни слова о многолетней информационной войне против Азербайджана. Ни полуслово о его контактах с армянским лобби, о совместных эфирах с враждебными структурам ресурсами, о политических заявлениях, буквально копирующих антиисламскую, антирегиональную повестку. Всё это замалчивается, прячется под сукно, как будто мы не живём в век открытых источников и цифровых архивов. Как будто никто не видел его позорных выходок, не читал его злобных помоев, не слышал, как он сам признавался в бесчестии.

Этот суд боялся фактов, как пламя боится бензина. Потому что достаточно одной искры - и маска бы слетела. Оказалось бы, что перед нами не борец с режимом, а наёмный шантажист, одержимый личной злобой, жаждой мщения и вниманием. Оказалось бы, что за его крикливой риторикой нет ни идей, ни ценностей, ни достоинства. Есть только грязный контракт: клевещи на Родину - и тебя будут кормить.

Этот процесс - не юриспруденция, а разврат, не суд, а позорный акт капитуляции перед теми, кто разрушает саму суть понятий "право", "жертва", "защита".

Если раньше в судах искали справедливость, то теперь - производят симулякры, вручая индульгенции тем, кто по сути своей давно превратился в отход информационной эпохи. Суд Ренна не просто проиграл в этом деле. Он стал соучастником грязи. Словно плотник, прибивший крест, на котором сегодня распинают саму идею европейского правосудия.

Мирзали - это не инцидент. Это симптом. А то, что его защитили - это диагноз. Диагноз моральной смерти Европы, где подмена понятий стала новым законом, а агенты хаоса - главными героями сцен.

...И вот теперь, когда судья в Ренне постучал молоточком, а в зале захлопали те, кто вчера аплодировал Сержу Саргсяну и сегодняшним реваншистам, можно сделать только один вывод: это не приговор одному человеку. Это приговор морали.

Европа, кичившаяся своей цивилизованностью, позволила себе опуститься до уровня, на котором плевок логике выдается за "право на мнение", а оскорбление флага, женщин, солдат и мучеников называется "гражданской позицией".

История запомнит этот день не как торжество справедливости, а как трусливую капитуляцию перед лицом политической мрази, в которой нет ничего, кроме желчи, продажности и маниакального желания уничтожить всё родное, всё живое, всё честное.

Мухаммед Мирзали - не изгнанник, а добровольный дезертир совести. Не борец, а падальщик, которого подкармливают те, кому выгодно, чтобы Азербайджан в европейском зеркале выглядел уродом. Он будет мельтешить в эфирах, он будет выкрикивать проклятия, он будет устраивать новые "перформансы" в стиле дешёвых скандалов. Но всё это - агония человеческого нуля, пытающегося убедить себя, что он стал кем-то важным, раз его защищает Франция.

На деле же он - просто информационная тварь, обслуживающая чужой интерес, чужую повестку, чужую ненависть. Его "героизм" - это плата за предательство. Его "популярность" - это следствие падения Европы в нравственную пропасть, где преступления против достоинства стали частью политической моды.

Суд Ренна - это не ошибка. Это измена идеалам Просвещения. Это приговор не Азербайджану, а тем, кто решил, что можно безнаказанно плевать в сторону нации, державшей фронт в самые трудные минуты ХХI века.

Мирзали будет забыт. А позор Ренна - останется.

И он будет напоминанием: если правда больше не важна, если честь - это атавизм, а предательство - путь к грантам, то не удивляйтесь, когда следующий удар по вашей Европе придёт не с Востока, а изнутри - из той же самой гнили, которую вы назвали свободой.