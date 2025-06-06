В Госдепе объяснили причины санкций в отношении четырех судей МУС

США ввели санкции в отношении четырех судей Международного уголовного суда (МУС) из-за якобы неправомерных действий в отношении американских военнослужащих и руководства Израиля. Как сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении госсекретаря США Марко Рубио, распространенном пресс-службой Госдепартамента.

Как следует из документа, санкции введены в отношении судей МУС из Уганды, Перу, Бенина и Словении. "Эти лица принимали прямое участие в попытках МУС провести расследование, задержать, арестовать или подвергнуть преследованию граждан США и Израиля без согласия на то США или Израиля", - пояснил Рубио, напомнив, что ни одна, ни другая страна не ратифицировала Римский статут 1998 года.

Как отмечается в пояснительной записке, распространенной пресс-службой американского внешнеполитического ведомства, санкции в отношении судей МУС введены, в частности, за расследование деятельности американских военнослужащих в Афганистане, а также в связи с выдачей ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта.

В феврале этого года Министерство финансов Соединенных Штатов внесло прокурора МУС Карима Хана в санкционные списки в соответствии с указом президента США Дональда Трампа. Американская администрация обвинила МУС в неправомерных действиях в отношении Вашингтона и его союзников, таких как Израиль. Указ Трампа позволяет применять финансовые и визовые рестрикции против сотрудников МУС, причастных к расследованиям в отношении американских граждан или их союзников.

Ранее сообщалось, что Венгрия хочет выйти из МУС.