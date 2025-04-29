Венгрия хочет выйти из МУС

Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС).

Как передает Day.Az, об этом сообщил на своей странице в X министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Приняв это решение, мы отказываемся быть частью политизированного учреждения, которое утратило свою беспристрастность и авторитет", - написал он.

Будапешт направит соответствующее уведомление генсеку ООН Антониу Гутерриш, решение о выходе из МУС вступит в силу через год, уточняет Pesti Sracok.