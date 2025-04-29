https://news.day.az/world/1748780.html Венгрия хочет выйти из МУС Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС). Как передает Day.Az, об этом сообщил на своей странице в X министр иностранных дел Петер Сийярто. "Приняв это решение, мы отказываемся быть частью политизированного учреждения, которое утратило свою беспристрастность и авторитет", - написал он.
Венгрия хочет выйти из МУС
Парламент Венгрии проголосовал за выход из Международного уголовного суда (МУС).
Как передает Day.Az, об этом сообщил на своей странице в X министр иностранных дел Петер Сийярто.
"Приняв это решение, мы отказываемся быть частью политизированного учреждения, которое утратило свою беспристрастность и авторитет", - написал он.
Будапешт направит соответствующее уведомление генсеку ООН Антониу Гутерриш, решение о выходе из МУС вступит в силу через год, уточняет Pesti Sracok.
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