В Брюсселе состоялась встреча с представителями азербайджанской диаспоры Бельгии

Председатель Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с диаспорой Фуад Мурадов совместно с чрезвычайным и полномочным послом Азербайджанской Республики в Королевстве Бельгия и Великом Герцогстве Люксембург Вагифом Садыговым встретился с руководителями азербайджанских диаспорных организаций в Бельгии.

Об том в четверг сообщили Day.Az в Госкомстате Азербайджана.

Было отмечено, что во встрече, прошедшей в посольстве Азербайджана в Бельгии, приняли участие руководитель Союза азербайджанцев Fireland Илаха Тагиева, вице-президент Федерации азербайджанцев Бельгии Анар Малик, руководитель организации "MADANİ - Центр культуры, спорта, мышления, солидарности и будущих возможностей азербайджанцев" Эмин Алиев, основатель радиоканала "Radio Octo" Руфат Аббасов, соучредитель Ассоциации азербайджанской культуры "BUTAM" Ясемин Аббаси, сопредседатель Ассоциации студентов "İrs-Azərbaycan" в Бельгии Айсу Ахмед, а также сотрудники комитетов и посольства.

На встрече была подчеркнута важность укрепления единства и солидарности среди азербайджанцев, проживающих за рубежом, а также значимость более широкого донесения справедливой позиции Азербайджана до международного сообщества. Состоялся всесторонний обмен мнениями по поводу предстоящих задач, намеченных целей, реализуемых проектов и перспективных планов. Участникам также были даны ответы на их вопросы.