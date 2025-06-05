В Азербайджане ожидаются ливни с грозами

Жителей столицы и прибрежных районов предупредили о резком ухудшении погоды.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на данные Национальной службы гидрометеорологии, с утра 6 июня до дня 7 июня на территории Баку и Абшеронского полуострова ожидаются кратковременные дожди с перерывами.

Синоптики отмечают, что в некоторых районах дожди могут носить ливневый характер, сопровождаясь грозами. Жителям рекомендовано быть внимательными на дорогах, особенно в часы пик, из-за возможного ухудшения видимости и скользких участков.

Ранее был объявлен прогноз погоды на завтра.