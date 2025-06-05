Азербайджан может стать членом Европейской региональной комиссии ООН по туризму

Азербайджан выдвинет кандидатуру на членство в Европейской региональной комиссии ООН по туризму.

Как сообщает в четверг Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявил председатель Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуад Нагиев во время выступления на 71-м заседании Европейской региональной комиссии ООН по туризму в Баку.

Он напомнил, что Азербайджан является членом Европейской комиссии ООН по туризму с 2001 года.

"В этом году Азербайджан выдвинет свою кандидатуру на период 2025-2029 годов. В последние годы страна добилась значительных успехов в сфере туризма. Системы классификации в туристической отрасли были распространены и на освобождённые территории. Азербайджан играет важную роль в качестве стратегического партнёра на энергетической карте мира", - сказал он.

Он подчеркнул, что Азербайджан служит своеобразным мостом между Европой и регионом, привлекая все больше туристов.

"Проведение COP29 способствовало резкому росту числа туристов, посетивших Азербайджан", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Баку принимает 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму.