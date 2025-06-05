https://news.day.az/economy/1758240.html Баку принимает 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму - ФОТО В Баку проходит 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму. Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии принимают участие более 150 делегатов из почти 40 стран. Заседание началось с приветственной речи председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева. Новость обновляется
Баку принимает 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму - ФОТО
В Баку проходит 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму.
Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии принимают участие более 150 делегатов из почти 40 стран.
Заседание началось с приветственной речи председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева.
Новость обновляется
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