Баку принимает 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму

В Баку проходит 71-е заседание Европейской региональной комиссии ООН по туризму.

Как сообщает в четверг Day.Az, в мероприятии принимают участие более 150 делегатов из почти 40 стран.

Заседание началось с приветственной речи председателя Государственного агентства по туризму Азербайджана Фуада Нагиева.

 

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