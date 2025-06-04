Сильнейшие наводнения в Нигерии: сотни погибших и пропавших без вести

Не менее 200 человек погибли в результате сильных наводнений в северо-центральном регионе Нигерии, более 500 человек пропали без вести.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Сильнейшие наводнения в регионе за последние 60 лет обрушились на города Моква, Тиффин-Маза и Ангуван-Хаусава после проливных дождей.

Представляем вашему вниманию данное видео: