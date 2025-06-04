https://news.day.az/world/1758199.html Сильнейшие наводнения в Нигерии: сотни погибших и пропавших без вести - ВИДЕО Не менее 200 человек погибли в результате сильных наводнений в северо-центральном регионе Нигерии, более 500 человек пропали без вести. Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм. Сильнейшие наводнения в регионе за последние 60 лет обрушились на города Моква, Тиффин-Маза и Ангуван-Хаусава после проливных дождей.
Сильнейшие наводнения в Нигерии: сотни погибших и пропавших без вести - ВИДЕО
Не менее 200 человек погибли в результате сильных наводнений в северо-центральном регионе Нигерии, более 500 человек пропали без вести.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Сильнейшие наводнения в регионе за последние 60 лет обрушились на города Моква, Тиффин-Маза и Ангуван-Хаусава после проливных дождей.
Представляем вашему вниманию данное видео:
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре