Уганда усиливает военное присутствие в ДР Конго

На видео тяжелые колонны Вооруженных сил Уганды (UPDF) прибывают в регион Итури на востоке ДР Конго.

Как передает Day.Az, UPDF взяли под контроль очередные крупные конголезские города Касенджи и Чомия.

В настоящее время Уганда контролирует более 12 500 кв. км территории в ДР Конго под предлогом борьбы с CODECO, повстанческого движения, выросшего из сельского кооператива.

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