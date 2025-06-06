https://news.day.az/world/1758580.html Уганда усиливает военное присутствие в ДР Конго - ВИДЕО На видео тяжелые колонны Вооруженных сил Уганды (UPDF) прибывают в регион Итури на востоке ДР Конго. Как передает Day.Az, UPDF взяли под контроль очередные (https://t.me/svezhesti/130434?single) крупные конголезские города Касенджи и Чомия. В настоящее время Уганда контролирует более 12 500 кв.
Уганда усиливает военное присутствие в ДР Конго - ВИДЕО
На видео тяжелые колонны Вооруженных сил Уганды (UPDF) прибывают в регион Итури на востоке ДР Конго.
Как передает Day.Az, UPDF взяли под контроль очередные крупные конголезские города Касенджи и Чомия.
В настоящее время Уганда контролирует более 12 500 кв. км территории в ДР Конго под предлогом борьбы с CODECO, повстанческого движения, выросшего из сельского кооператива.
Ранее мы сообщали, что в США рассматривают возможность ликвидации AFRICOM.
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