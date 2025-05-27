В США рассматривают возможность ликвидации AFRICOM

В США рассматривают возможность расформирования Африканского командования вооруженных сил (AFRICOM).

Как сообщает Day.Az со ссылкой на "Газету.Ru", об этом сообщило агентство Reuters.

По информации агентства, генерал Майкл Лэнгли сообщил правительствам нескольких африканских стран о начале оценки будущего AFRICOM.

"Я поговорил с рядом министров обороны и несколькими президентами и сказал им, что мы проводим оценку", - сказал Лэнгли.

Генерал заявил, что африканские страны должны передать свои мнения через послов в Вашингтоне.

AFRICOM было создано в 2008 году. В его зону ответственности входят страны Африки (кроме Египта), а также Мадагаскар и прилегающие острова. Ранее его функции в Африке выполняли другие региональные командования вооруженных сил США.

В конце марта сообщалось, что президент США Дональд Трамп сомневается в целесообразности военного присутствия американских сил в Африке.

Ранее Трамп подтвердил намерение поддерживать стратегическое партнерство с Грузией.