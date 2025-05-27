Трамп подтвердил намерение поддерживать стратегическое партнерство с Грузией
Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в честь 26 мая - Дня независимости Грузии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пресс-служба грузинского президента опубликовала текст письма.
В письме Трамп выразил приверженность своей администрации укреплению мирных и продуктивных отношений с правительством Грузии. Он также отметил ожидания дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами, включая поддержку справедливой торговли и расширение двусторонних связей.
Стоит подчеркнуть, что это поздравление стало первым официальным контактом на высоком уровне между администрацией Трампа и грузинскими властями.
Ранее мы сообщали, что Трампа назвали самым коммерчески успешным президентом США.
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