Трамп подтвердил намерение поддерживать стратегическое партнерство с Грузией

Президент США Дональд Трамп направил поздравительное письмо Президенту Грузии Михаилу Кавелашвили в честь 26 мая - Дня независимости Грузии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, пресс-служба грузинского президента опубликовала текст письма.

В письме Трамп выразил приверженность своей администрации укреплению мирных и продуктивных отношений с правительством Грузии. Он также отметил ожидания дальнейшего развития экономического сотрудничества между странами, включая поддержку справедливой торговли и расширение двусторонних связей.

Стоит подчеркнуть, что это поздравление стало первым официальным контактом на высоком уровне между администрацией Трампа и грузинскими властями.

Ранее мы сообщали, что Трампа назвали самым коммерчески успешным президентом США.